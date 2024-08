Le développement de votre chiot à l'âge de 6 mois

À quoi pouvez-vous vous attendre le mois prochain ?

Développement du squelette

Maintenant que votre chiot a 6 mois, sa croissance va ralentir. Votre chiot a presque atteint sa taille définitive. Cependant, votre chiot continuera à bénéficier d'aliments pour chiots dans les mois à venir, car toutes sortes de choses se passent encore dans son corps.

Développement du système musculaire et nerveux

Puisque votre chiot déborde d’énergie mais qu’il ne peut pas faire trop d’exercice, une bonne alternative consiste à lui proposer un défi mental. Essayez d'alterner de brefs moments de dressage avec des jeux (de recherche) ou donnez-lui un puzzle alimentaire. Un chiot stimulé mentalement est un chiot heureux.

Développement cérébral

Votre chiot est probablement en pleine puberté. Bien que son cerveau soit presque entièrement développé, l'écoute n'est pas son point fort en ce moment. Ses hormones sont bien présentes et il peut également être un peu plus sensible au stress.

Le comportement à ce stade du développement

Il a atteint la maturité sexuelle (et est fertile !). Ses hormones se déchaînent, il prend de plus en plus son indépendance alors qu’il n’est pas encore vraiment résistant au stress. Les mâles et les femelles peuvent donc avoir un comportement menaçant à l'égard des autres chiens, mais aussi à votre égard ! N'acceptez pas ce comportement "parce que ce n'est qu'un petit chien. Durant cette phase, vous devez surtout faire preuve de cohérence dans son éducation.