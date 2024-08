Le développement de votre chiot à l'âge de 8 mois

Les chiens de très petite taille ont également une petite bouche. Parfois, toutes les dents adultes ne s'insèrent pas bien dans la mâchoire, ce qui peut causer des problèmes. Surveillez donc attentivement ses dents et commencez à les brosser. De préférence tous les jours ! Si vous pensez que quelque chose ne va pas avec les dents de votre chiot, contactez toujours votre vétérinaire.

Votre chiot devient de plus en plus fort, et cela se voit également à sa morphologie ; il commence vraiment à ressembler à un chien adulte. N'oubliez pas que son corps va continuer à se développer jusqu'à l'âge de 10 mois. D'ici là, nous vous conseillons vraiment de faire attention à la quantité d’exercice