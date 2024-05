Noções básicas sobre cuidados com higiene e beleza do filhote

Os gatos filhotes geralmente usam as garras para marcar o território. Para evitar danos causados pelos arranhões, sem afetar o comportamento natural, às vezes é recomendável cortar as unhas deles. Se feito de maneira correta, isso é totalmente indolor para o filhote.

Comece escolhendo um lugar confortável para sentar, com o filhote no seu colo. Segure cuidadosamente as patas do filhote e corte as unhas com tesouras de guilhotina. Corte a ponta branca da garra, mantendo-se bem longe do sabugo, a parte carnosa na base da garra. Se você cortar muito perto do sabugo, corre o risco de causar angústia e sangramento. Se você tiver alguma dúvida sobre quando cortar as unhas do filhote ou quiser uma demonstração, fale com seu médico-veterinário.