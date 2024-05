Dia de pegar o filhote e a primeira semana dele com você

Você nunca deve adotar um filhote com menos de oito semanas, e alguns criadores ou abrigos podem mantê-los com a mãe e os companheiros de ninhada até terem 12 semanas. Nessa fase, eles devem ser desmamados e ter aprendido as habilidades sociais básicas necessárias para interagir com outros gatos. Entre oito e 16 semanas, eles começam a entender sua posição na casa, então é um bom momento para acostumá-los com você.