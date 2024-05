Desenvolvimento do filhote desde o nascimento até a idade adulta

Se os filhotes tiverem tomado todas as vacinas e uma vez que eles atinjam cerca de seis meses de idade, você poderá começar a apresentá-los ao mundo exterior. O melhor é uma abordagem gradual para fazer isso. Até que os filhotes estejam confiantes em seus arredores, será melhor ficar com eles quando estiverem do lado de fora. Quando se sentirem confiantes, começarão a se aventurar mais. Como regra, os gatos machos têm um alcance mais amplo, enquanto as fêmeas ficam mais perto de casa. Nessa fase, o comportamento e a disciplina consistentes do tutor são importantes.