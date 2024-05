Noções básicas sobre o comportamento do gatinho filhote

A vocalização do seu gatinho pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto, do tom ou da duração. Um miado pode indicar que seu filhote está com fome, quer brincar ou indica uma simples saudação. Ao compreender as vocalizações e a linguagem corporal do gatinho, você terá uma ótima base para um relacionamento contínuo e gratificante. Saiba mais sobre como reconhecer as dicas sociais do filhote acima.