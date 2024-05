Alimentação e nutrição do filhote

Depois que os dentes permanentes do filhote estiverem prontos, por volta de 12 meses, você poderá alternar lentamente para o alimento de adulto. As necessidades nutricionais do gato adulto dependem de fatores como tamanho, raça, níveis de atividade e se ele foi castrado. Vale a pena receber conselhos do seu médico-veterinário sobre como mudar para o alimento certo de adulto no momento certo para o seu gato.