La philosophie nutritionnelle de Royal Canin
Priorité axée sur les besoins des chats et des chiens
Nos nouveaux produits sont donc issus de recherches et sont conçus, non pas selon les tendances de la nutrition humaine ou la préférence des propriétaires d’animaux de compagnie, mais à l’aide de la science et de l’observation, lesquelles permettent d’associer avec précision les nutriments essentiels à la santé de chaque chat ou chien. Accorder la priorité aux besoins réels des animaux nous permet d'avoir un objectif clair pour guider nos recherches et soutenir la mission nutritionnelle de tous nos aliments.
L’application de notre connaissance approfondie des nutriments aux besoins spécifiques des chats et des chiens nous permet de proposer une solution sur mesure. En visant à aider les chats et les chiens à mener des vies saines, nous vous donnons la meilleure raison possible de choisir nos régimes alimentaires.
Chats
Apport énergétique quotidien : 200 à 300 kcal/jour
Durée de la prise alimentaire : Plusieurs petits repas
Alimentation : Carnivore
Chiens
Apport énergétique quotidien : 130 à 3 500 kcal/jour
Durée de la prise alimentaire : 1 à 5 minutes
Alimentation : Semi-carnivore
Humains
Apport énergétique quotidien : 1 800 à 2 500 kcal/jour
Durée de la prise alimentaire : 30 à 60 minutes
Alimentation : Omnivore
Précision nutritionnelle
Dans une approche axée sur les nutriments, les besoins nutritionnels particuliers des chats et des chiens sont évalués en premier, et permettent d’établir un profil alimentaire optimal. Ces besoins sont déterminés par l’espèce de l’animal de compagnie, mais aussi par sa race, son mode de vie, son âge, son état de santé ou ses sensibilités. Des ingrédients de haute qualité et hautement digestibles sont ensuite sélectionnés et peuvent être combinés pour correspondre à des profils nutritionnels spécifiques.
Afin de nous assurer que nos formules nutritionnelles sont précisément adaptées aux besoins réels, nous collaborons avec des professionnels spécialisés dans les animaux de compagnie : vétérinaires, éleveurs, groupes professionnels et organisations. Ces partenariats nous ont permis de développer une compréhension approfondie des races individuelles, des différents stades et modes de vie, tout en tenant compte de nombreux troubles médicaux.
Innovation constanteRoyal Canin fait partie d’une industrie en constante évolution, présentant diverses tendances alimentaires devenant de plus en plus populaires. Pour éviter la désinformation ou la poursuite des tendances, et pour nous assurer que nos décisions sont prises dans l’intérêt des animaux de compagnie, nous plaçons la recherche et l’innovation au cœur de nos produits. Plus nous en savons et plus nous sommes à même de favoriser la santé et le bien-être des chats et des chiens.
Depuis la conception de Royal Canin en 1968, l’observation et l’innovation ont conduit au développement de plus de 200 produits uniques, adaptés aux besoins des chats et des chiens. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous ne tenons jamais nos connaissances pour acquises et nous entretenons des dialogues continus avec des experts scientifiques, des professionnels et des propriétaires d’animaux de compagnie pour étayer nos développements.
C’est en développant nos connaissances et en les partageant avec nos partenaires que nous instaurons la crédibilité et la confiance, ce qui nous permet d'apporter une valeur ajoutée à toutes leurs interactions avec les animaux de compagnie, et de garantir qu'il existe toujours un lien direct avec les besoins connus des animaux.
De plus, chez Royal Canin, nos recherches, nos connaissances et nos partenariats nous permettent d’élargir nos solutions nutritionnelles. Dans notre quête d’offrir des formules toujours plus précises, nous testons et examinons en permanence l’adéquation de nos produits en matière de forme, de texture, d’appétence et de digestibilité, tout en garantissant leur sécurité à chaque étape.
Soupe jaune (1968)
Le produit qui a tout déclenché, la fameuse « soupe jaune », a été développé par le fondateur de Royal Canin, le Dr Jean Cathary, qui faisait des expériences avec différentes combinaisons de pain grillé, de biscottes écrasées et de restes de viande qu’il cuisinait et déshydratait.
Lors de ses tests initiaux, les chiens nourris avec la nouvelle nourriture étaient plus vifs, leur pelage a recommencé à briller et l'eczéma s'est résorbé sans l'aide de médicaments.
Le Dr Cathary a réfléchi longuement aux moyens de produire de la nourriture pour animaux de compagnie qui offrirait une valeur nutritionnelle adéquate et serait pratique à utiliser, et le reste appartient à l’histoire.
AGR (1980)
Le premier aliment spécialement conçu pour les chiots de grande taille. Ce produit a été proposé uniquement par Royal Canin pendant plus de 17 ans.
Persan 30 (1999)
En 1999, à partir des observations et des commentaires des éleveurs et de nos propres recherches, nous avons lancé la formule PERSAN 30.
Ce produit a été la première solution nutritionnelle au monde conçue pour répondre aux besoins de santé précis des chats persans ainsi que pour répondre aux difficultés alimentaires particulières à la race, en raison de leurs caractéristiques physiques et de leur crâne court, courantes chez les races brachycéphales.
Anallergénique (2011)
Le lancement de notre produit ANALLERGÉNIQUE a nécessité 10 ans de recherche, d’observation et de développement. Le produit obtenu est spécialement formulé pour la prise en charge vétérinaire des cas les plus graves de sensibilité alimentaire.
Il représente également un autre exemple de notre investissement pour honorer notre promesse de contribuer à favoriser la santé et la vie des chats et des chiens année après année.
Aliments liquides ICU (2016)
Une gamme complète d’aliments liquides a été lancée pour les animaux de compagnie gravement malades afin de mieux répondre aux besoins nutritionnels des chats et des chiens hospitalisés. En plus de lancer différents produits liquides adaptés à divers besoins nutritionnels, la bouteille de ce produit présente un bouchon innovant qui permet au personnel des cliniques vétérinaires de nourrir plus facilement les animaux hospitalisés.
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Explication relative aux nutriments
C’est en comprenant les nutriments et leurs bienfaits que vous pourrez prendre des décisions éclairées concernant l’alimentation de votre animal de compagnie. Royal Canin a passé d’innombrables heures à effectuer des recherches sur les besoins nutritionnels des chats et des chiens. Ainsi, chacun de nos aliments adaptés sur mesure comprend au moins 50 nutriments individuels, adaptés aux besoins uniques de votre animal de compagnie. Apprenez-en plus sur les nutriments individuels et leurs bienfaits pour les chats et les chiens.
Nourriture sur mesure pour des besoins uniques
Nous mettons nos connaissances scientifiques au service de la santé et du bien-être des animaux de compagnie. Fondée par un vétérinaire en 1968, Royal Canin a toujours été une experte en nutrition animale. Chaque étape du processus d’innovation visant à développer les solutions nutritionnelles les plus précises est axée sur les besoins des chats et des chiens. Découvrez comment nous adaptons nos formules uniques aux besoins de chaque animal de compagnie.