Les produits ROYAL CANINMD sont le fruit de nombreuses années de recherches minutieuses axées sur les besoins nutritionnels précis des chats et des chiens. Contrairement à plusieurs de nos concurrents qui adoptent une approche axée sur les ingrédients, nous adoptons une philosophie détaillée, axée sur les nutriments.



Dans une approche axée sur les nutriments, les besoins nutritionnels particuliers des chats et des chiens sont évalués en premier, et permettent d’établir un profil alimentaire optimal. Ces besoins sont déterminés par l’espèce de l’animal de compagnie, mais aussi par sa race, son mode de vie, son âge, son état de santé ou ses sensibilités. Des ingrédients de haute qualité et hautement digestibles sont ensuite sélectionnés et peuvent être combinés pour correspondre à des profils nutritionnels spécifiques.







Afin de nous assurer que nos formules nutritionnelles sont précisément adaptées aux besoins réels, nous collaborons avec des professionnels spécialisés dans les animaux de compagnie : vétérinaires, éleveurs, groupes professionnels et organisations. Ces partenariats nous ont permis de développer une compréhension approfondie des races individuelles, des différents stades et modes de vie, tout en tenant compte de nombreux troubles médicaux. Innovation constante Royal Canin fait partie d’une industrie en constante évolution, présentant diverses tendances alimentaires devenant de plus en plus populaires. Pour éviter la désinformation ou la poursuite des tendances, et pour nous assurer que nos décisions sont prises dans l’intérêt des animaux de compagnie, nous plaçons la recherche et l’innovation au cœur de nos produits. Plus nous en savons et plus nous sommes à même de favoriser la santé et le bien-être des chats et des chiens.



Depuis la conception de Royal Canin en 1968, l’observation et l’innovation ont conduit au développement de plus de 200 produits uniques, adaptés aux besoins des chats et des chiens. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous ne tenons jamais nos connaissances pour acquises et nous entretenons des dialogues continus avec des experts scientifiques, des professionnels et des propriétaires d’animaux de compagnie pour étayer nos développements.



C’est en développant nos connaissances et en les partageant avec nos partenaires que nous instaurons la crédibilité et la confiance, ce qui nous permet d'apporter une valeur ajoutée à toutes leurs interactions avec les animaux de compagnie, et de garantir qu'il existe toujours un lien direct avec les besoins connus des animaux.



De plus, chez Royal Canin, nos recherches, nos connaissances et nos partenariats nous permettent d’élargir nos solutions nutritionnelles. Dans notre quête d’offrir des formules toujours plus précises, nous testons et examinons en permanence l’adéquation de nos produits en matière de forme, de texture, d’appétence et de digestibilité, tout en garantissant leur sécurité à chaque étape.