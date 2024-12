Apport nutritionnel sur mesure pour les chats de race

Chez Royal Canin, nous croyons que chaque chat est unique. Nous étudions les caractéristiques propres aux races et travaillons avec un réseau d’experts en nutrition et en médecine vétérinaire afin de créer des formules précises conçues sur mesure pour votre chat de race. Qu’il s’agisse de la structure faciale ou de la mâchoire, ou encore des types de peau ou du pelage, nous tenons compte de chaque détail afin que votre chat soit le plus magnifique possible.