La nourriture doit être hautement digestible, afin que le chaton puisse utiliser les nutriments essentiels dont il a besoin pour une croissance optimale. Les aliments peu digestes peuvent faire en sorte que les matières non digérées atteignent le gros intestin, où elles sont fermentées ou putréfiées par des bactéries, ce qui contribue à la formation de gaz et d’odeurs. De plus, ces matières peuvent modifier la microflore du chat, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs, comme la diarrhée.

Pourquoi la digestion est-elle différente chez les chatons? Les chatons naissent avec un système digestif immature. À la naissance, leur système digestif est adapté au lait de leur mère. Avec le temps, ils perdent la capacité de digérer le lactose contenu dans le lait. C’est pourquoi offrir du lait à des chats adultes peut provoquer des troubles digestifs. Le lait de la mère a une composition unique adaptée à la croissance relativement rapide de ses chatons. Comparativement au lait de vache, son lait est plus faible en lactose et plus riche en énergie et en protéines. Le lait de vache est également faible en taurine qui est un acide aminé essentiel pour les chatons. Pour ces raisons, le lait de vache ne convient pas aux chatons. Lorsque les chatons ne peuvent pas être nourris par leur mère, il convient d’utiliser un lait de remplacement spécialement formulé pour être aussi semblable que possible au lait de leur mère.

À mesure que votre chaton grandit, son système digestif est plus apte à gérer des aliments plus complexes comprenant des nutriments comme l’amidon. Mais ce processus se fait progressivement, alors il est important de toujours lui offrir une nourriture adaptée à son âge. Pour faciliter les choix, nos produits affichent ces informations. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre vétérinaire.