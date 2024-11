SOIN CONTRÔLE DE L’APPÉTIT pâté en sauce

PROGRAMME SOIN CONTRÔLE DE L’APPÉTIT

1. Proposez à votre chat une alimentation complète et équilibrée grâce à nos formules sèches et humides ROYAL CANINMD SOIN CONTRÔLE DE L’APPÉTIT qui vous permettent de choisir la combinaison parfaite pour votre chat. 2. Récompensez-le avec des croquettes issues de son alimentation quotidienne au lieu d’opter pour des gâteries. Plus important encore, respectez les quantités de nourriture indiquées sur l’emballage. 3. Faites de votre chat un animal actif avec des jeux à la maison et des casse-têtes d’alimentation interactifs. 4. Pour toute question ou préoccupation concernant la santé de votre chat, veuillez consulter votre vétérinaire.