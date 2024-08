SOIN PELAGE ET PEAU pâté en sauce

SOIN PELAGE ET PEAU

Formulée pour prendre soin de la peau de votre chat et l’aider à maintenir un pelage fourni, sain et brillant. Pour aider à maintenir et nourrir sa peau, cette formule contient des acides gras oméga-3 et oméga-6 dont de l’AGL, de l’AEP et de l’ADH. Cette formule contient également une teneur optimale en tyrosine pour intensifier la ravissante couleur du pelage.