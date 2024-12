Alimentation mixte pour votre chien

Types de nourriture pour chien

Est-il préférable de choisir de la nourriture pour chien humide ou sèche? Devrais-je préparer la nourriture moi-même? Voilà des questions que les nouveaux propriétaires d’animaux de compagnie posent très souvent à leur vétérinaire. Une bonne alimentation est la clé pour un développement sain chez les chiens. Il peut donc être difficile de choisir la meilleure nourriture pour eux.Le principal ingrédient qui différencie la nourriture pour chien humide et sèche est la teneur en eau. La teneur en eau de la nourriture sèche est d’environ 8 % et est généralement d’environ 75 % dans la nourriture humide. Cela signifie que la teneur en nutriments, et donc en énergie métabolique, est nettement plus élevée dans la nourriture sèche que dans la nourriture humide.

Une portion de 100 grammes de nourriture sèche pour chiens contient environ 370 kcal. La même quantité de nourriture humide contient « seulement » 100 kcal. La différence est donc considérable. Cela augmente également la quantité de nourriture que votre chien consomme. Pour couvrir les besoins énergétiques quotidiens en donnant à votre chien uniquement de la nourriture sèche, vous devez lui en donner 3 à 4 fois moins que si vous le nourrissiez uniquement avec de la nourriture humide.

La nourriture humide pour chiens est définitivement plus attirante pour le chien et stimule davantage son sens du goût. La nourriture sèche pour chien est plus difficile à mâcher, ce qui peut être un problème pour certains animaux. Certains chiens sont particulièrement difficiles et jouent avec la nourriture sèche plutôt que de la manger. Cela peut être en raison de leur difficulté à mastiquer des croquettes dures. Le chien les considère alors comme un jouet et non comme de la nourriture.

Alimentation mixte – combiner la nourriture humide et la nourriture sèche

Les deux types de nourriture ont leurs avantages et leurs inconvénients; c’est pourquoi les propriétaires d’animaux de compagnie choisissent de plus en plus souvent de les combiner. C’est une bonne solution qui peut apporter de nombreux avantages.

La combinaison de nourriture humide et sèche apporte un certain nombre d’avantages. Si l’animal doit passer à une alimentation humide, son corps sera prêt. Ce changement pourra être effectué efficacement, rapidement et surtout, sans conséquences désagréables.

Il n’est pas nécessaire de mélanger la nourriture sèche et la nourriture humide dans le même bol lorsque vous nourrissez votre chien. En fait, vous n’avez même pas besoin de les servir en même temps. Puisque la nourriture sèche ne se gâche pas facilement et ne laisse pas d’odeur forte, vous pouvez la laisser sortie pendant la journée si votre chien aime grignoter plutôt que dévorer sa nourriture. Vous pouvez ensuite lui servir sa nourriture humide le soir.

Vous devez cependant garder deux choses importantes à l’esprit.