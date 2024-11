Chez Royal Canin, nous croyons que chaque chien est unique. Nous recherchons des caractéristiques propres aux races et jumelons la recherche scientifique et nutritionnelle de notre réseau d’experts afin de créer un apport nutritionnel précis pour votre chien.



La gamme Nutrition santé pour chiens de race MD est préparée avec des sources de protéines de grande qualité et des nutriments uniques pour offrir des formules dont la forme, la taille et la texture spécifiques sont conçues pour convenir à la structure faciale et à la mâchoire uniques de chaque chien, ainsi qu’à leur profil de morsure.