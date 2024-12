Chiots âgés de huit à dix mois

À cet âge, les chiens de petite taille ont vu leur croissance ralentir et ont atteint leur poids adulte, mais les chiens de grande taille continueront, eux, à se développer plus progressivement. La différence de taille et de rythme de croissance est significative : les petites races grossissent rapidement et pèseront jusqu’à 20 fois leur poids de naissance, alors que les grandes races atteignent 100 fois leur poids de naissance mais plus lentement. De huit à neuf mois, les grandes races enregistrent principalement une croissance de leur squelette et de leurs organes.

Jusqu’à l’âge de 18 à 24 mois pour votre chiot de taille géante

Si vous possédez un chiot de race de plus grande taille, il atteindra sa pleine maturité entre 18 et 24 mois. Durant cette phase, il terminera son cycle de croissance en acquérant la musculature d’un chien adulte. Attendez-vous à ce qu’il grossisse et devienne plus lourd, et commence à ressembler davantage à un chien « adulte » avec des pattes et des membres bien proportionnés.

Grâce à la connaissance de ces différentes étapes de croissance, vous pouvez vous préparer au développement de votre chiot et vous sentir à l’aise par rapport aux soins à lui apporter, ainsi qu'à l’alimentation à lui offrir au cours de ses premières années de vie.