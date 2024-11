À quelle fréquence doit-on nourrir un chiot?

À chaque étape du développement physique d’un chiot, la nourriture qu’il consomme influence sa force, sa santé et son bonheur à l’âge adulte. Il peut sembler compliqué de savoir exactement à quel endroit, à quel moment et de quelle manière nourrir votre chiot, mais voici quelques conseils simples pour vous aider à lui offrir le meilleur départ possible.

Combien de fois dois-je nourrir mon chiot?

Les chiens en général peuvent avoir un système digestif sensible qui ne réagit pas bien à la surcharge alimentaire en trop grande quantité ou entièrement nouvelle. Lorsque vous nourrissez votre chiot, il est préférable de diviser sa portion de nourriture de la journée en de fréquentes mais plus petites portions afin d’éviter toute pression sur sa digestion. Voici un guide succinct :

Sevrage (toutes les tailles) : quatre repas par jour

Jusqu’à quatre mois (petites races) ou jusqu’à six mois (grandes races) : trois repas par jour

De quatre à 10 mois (petites races) ou de six à 12 mois (grandes races) : deux repas par jour

Quelle quantité de nourriture dois-je donner à mon chiot?

La quantité que vous donnez à votre chiot à chaque repas varie en fonction de sa race et de sa catégorie de taille : très petit, petit, moyen, grand ou géant. Observez les lignes directrices du fabricant indiquées sur l’emballage de votre nourriture pour chiots et demandez l’aide de votre vétérinaire si vous n’êtes pas complètement sûr.

Ne vous inquiétez pas trop si votre chiot ne mange pas toute la nourriture que vous déposez au moment des repas. Son appétit variera naturellement. De plus, s’il prend des repas régulièrement, il sera en mesure de satisfaire sa faim la prochaine fois.

En raison des phases rapides de croissance que connaissent les chiots, ils ont besoin d’une nourriture ayant une densité énergétique supérieure à celle d’un chien adulte. Cependant, les chiots ne savent pas comment réguler leur consommation de nourriture. Il est donc essentiel de maintenir le contrôle des portions afin de les empêcher de prendre du poids. Cette mesure est particulièrement importante pour les chiens de grande race, car une alimentation en trop grande quantité peut les encourager à grandir trop rapidement et entraîner des problèmes au niveau du squelette.