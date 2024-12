Besoins nutritionnels

L’énergie, le maintien et le soutien de santé spécifiques que votre chiot doit obtenir de sa nourriture dépendent de sa race et de sa taille.

Les chiens de petite et de très petite taille ont une mâchoire plus faible et des dents plus petites que les chiens de grande taille et doivent donc manger une nourriture qui a la bonne taille et la bonne texture pour qu’ils puissent la mâcher facilement. Elle doit également être facile à réhydrater lors du sevrage de votre chiot.

Les chiens de taille moyenne ont tendance à passer beaucoup de temps à l’extérieur et ont donc besoin de nourriture qui leur fournit une quantité d’énergie suffisante et renforce leurs défenses naturelles. Celles-ci comprennent leur peau et leur pelage, qui procurent une protection importante contre les insectes et les maladies.

Les chiens de grande taille et de taille géante grandissent plus lentement que les petits chiens et développent leurs muscles plus tard dans leur phase de croissance. Ils ont besoin de nourriture qui favorise cette croissance prolongée et qui présente une texture et une forme appropriée pour la taille de leur gueule pour les inciter à mastiquer et à ralentir la vitesse à laquelle ils mangent.

Protection contre d’éventuels problèmes de santé

Tous les chiots ont un système digestif sensible en raison de la pression qu’exerce la croissance rapide sur leur corps et cette sensibilité peut être particulièrement prononcée chez les chiens de grande taille. La meilleure nourriture pour ces chiens doit donc présenter un bon équilibre nutritionnel et être conçue pour être digérée le plus facilement possible.

Les chiens de plus petite taille peuvent souffrir de problèmes dentaires, tels qu’une accumulation de tartre. Toutefois, tous les chiots, quelle que soit leur taille, doivent garder une bonne hygiène dentaire. De la nourriture sèche de bonne taille peut y contribuer, car elle encourage les chiots à mâcher.

Les chiens de grande taille et taille géante courent un risque de tension ou de stress sur leurs articulations pendant leur phase de croissance, car ils développent rapidement leurs muscles sur leur grand squelette. Une nourriture qui contient des nutriments qui permettront d’améliorer la santé de leurs articulations constitue ainsi une première nourriture bien adaptée à leurs besoins.

Tous les chiens, quelle que soit leur taille, ont besoin d’une aide immunitaire entre 4 et 12 semaines, période pendant laquelle ils connaissent un « déficit immunitaire » : le lait maternel n’assure plus leur immunité et ils ne sont pas encore en mesure d’avoir leur propre système immunitaire. Toute première nourriture que vous choisissez pour votre chiot doit permettre de renforcer son système immunitaire pendant cette période charnière.