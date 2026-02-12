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Tierärztliche Vorsorge für Ihren Hund

Wir alle wünschen uns, dass unsere Hunde ein langes und gesundes Leben führen. Aber Sie haben vielleicht nicht darüber nachgedacht, wie wichtig Vorsorge ist und wie das die optimale Gesundheit und Zufriedenheit Ihres Hundes fördern kann. Mit der Unterstützung von Tierärzt*innen und Expert*innen für Hundepflege und -ernährung sind wir hier, um zu helfen!

 

Zur Gesundheitsvorsorge für Ihren Hund gehören alle Maßnahmen, die Sie und Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin ergreifen, um ihn ein Leben lang gesund zu halten. Dies kann verschiedene Dinge bedeuten, beginnt aber mit mindestens einer jährlichen Gesundheitsuntersuchung und regelmäßigeren Kontrolluntersuchungen bei älteren Hunden.

 

Weil Hunde schneller altern als Menschen und dank der Fortschritte in der Tiermedizin länger leben als je zuvor, ist ein jährlicher Gesundheitscheck für Hunde unerlässlich. So können Gesundheitsprobleme frühzeitig erkannt werden, bevor sie lebensbedrohlich werden, was diese Besuche zu einem wichtigen Bestandteil der Gesundheitsvorsorge macht.

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männlicher Tierarzt untersucht weißen Labrador-Hund in Tierklinik

Bereite deinen Welpen (und dich) auf seinen ersten Tierarztbesuch vor

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Auf dieser Seite findest du die folgenden Artikel

  1. Chippen beim Hund: Wissenswertes & Vorgaben
  2. Hunde impfen: Welche Impfungen sind wichtig?
  3. Der erste Tierarztbesuch
  4. Informationen zur Welpenernährung

Welche Vorteile haben jährliche Routineuntersuchungen für Hunde?

Ganz gleich, wie alt Ihr Hund ist, mit zunehmendem Alter ändern sich seine Gesundheits- und Ernährungsbedürfnisse. Jährliche Gesundheitschecks konzentrieren sich darauf, die Gesundheit und Lebensqualität Ihres Hundes in all diesen Lebensphasen zu optimieren.

 

Was passiert bei einer jährlichen Gesundheitsprüfung für Hunde?

Die vielen Fragen, die Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin bei dieser Untersuchung stellt, geben Aufschluss über den Lebensstil und die Umgebung Ihres Hundes, die sich auf seine Gesundheit auswirken können.

Selbst erfahreneren Hundehalter*innen können die subtilen Anzeichen eines Gesundheitsproblems durch das ungeübte Auge entgehen und schließlich die Lebensqualität Ihres Hundes beeinträchtigen. Wenn Sie mit Ihrer Tierarztpraxis zusammenarbeiten, um die Gesundheit und den Lebensstil Ihres Hundes zu überwachen, können Sie Probleme erkennen, solange sie noch behandelbar sind.

Hilft bei der Identifizierung von Problemen mit Haut-, Fell- oder Gelenkfunktionen, die Ihrem Hund Schmerzen und Beschwerden verursachen könnten.
Blutuntersuchungen helfen, Organstörungen im Frühstadium zu erkennen. Kotproben können Parasiten oder Würmer im Verdauungssystem Ihres Hundes aufzeigen.
Maulgesundheit kann sich auf die allgemeine Gesundheit Ihres Hundes auswirken. Während einer zahnärztlichen Untersuchung wird Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin die Unversehrtheit der Zähne Ihres Haustiers untersuchen und nach Zahnerkrankungen suchen.
Impfungen zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten sind für Welpen und ausgewachsene Hunde von entscheidender Bedeutung.

Hat Ihr Hund ein gesundes Gewicht oder hat er zu viele Leckerlis gefressen, so dass eine Ernährungsumstellung oder mehr Bewegung nötig ist? Vorsorge ist die Unterstützung und Anleitung, die Sie benötigen, sodass Ihr Hund ein optimales Gewicht halten kann.

 

Die tierärztliche Vorsorge beginnt mit der Partnerschaft, die Sie mit Ihrer Tierarztpraxis zu Beginn des Lebens Ihres Hundes eingehen, und setzt sich mit jährlichen Gesundheitsuntersuchungen während seines gesamten Lebens fort. Gesunde Hunde sind glückliche Hunde!</span>

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