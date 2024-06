La philosophie nutritionnelle de Royal Canin

Royal Canin fait partie d'une industrie en constante évolution, présentant diverses tendances d'alimentation de plus en plus populaires. Pour éviter la désinformation ou la poursuite des tendances, et pour nous assurer que nos décisions sont prises dans le meilleur intérêt des animaux de compagnie, nous plaçons la recherche et l'innovation au cœur de nos produits. Plus nous en savons et plus nous sommes à même de favoriser la santé et le bien-être des chats et des chiens.



Depuis la conception de Royal Canin en 1968, l'observation et l'innovation ont conduit au développement de plus de 200 produits uniques, adaptés aux besoins des chats et des chiens. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous ne tenons jamais nos connaissances pour acquises et nous entretenons des dialogues continus avec des experts scientifiques, des professionnels et des possesseurs d'animaux de compagnie pour étayer nos développements.



C'est en développant nos connaissances et en les partageant avec nos partenaires que nous instaurons la crédibilité et la confiance envers notre marque. Les interactions avec les animaux de compagnie sont ainsi enrichies et un lien direct est établi en permanence avec les besoins connus des animaux.



De plus, chez Royal Canin, nos recherches, nos connaissances et nos partenariats nous permettent d'élargir nos solutions nutritionnelles. Dans notre quête d'offrir des formules toujours plus précises, nous testons et examinons en permanence l'adéquation de nos produits en matière de forme, de texture, d'appétence et de digestibilité, tout en garantissant leur sécurité à chaque étape.