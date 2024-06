Les british longhair sont très sociables et aiment être en compagnie d'humains, notamment de leurs maîtres. Ils aiment jouer seuls et s'amuser en l'absence de leurs maîtres, mais ils aiment aussi dormir pendant des heures et se faire câliner.

Ces chats adorent la nourriture et, avec leur comportement sédentaire, peuvent rapidement prendre du poids. Il est donc important de bien contrôler leurs rations quotidienne pour être sûr qu'ils ne soient pas en surpoids.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)