Le burmilla a besoin de faire partie de la famille. Il aime l’attention et demande souvent à être caressé. Bien que curieux et amical, le burmilla ne s'approche pas immédiatement des étrangers, mais finit toujours par devenir chaleureux avec eux.

Drôle, affectueux, mais tranquille et calme, ce chat au caractère doux s'entend bien avec les enfants et les autres animaux. Une nature intelligente et curieuse et une personnalité des plus affectueuses sont les qualités les plus attrayantes du burmilla.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)