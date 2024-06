Malgré son apparence fragile, le cornish rex est une race très robuste. Il est l'animal de compagnie parfait pour un maître à la recherche d'un chat actif qui participe à la vie de famille.

Le cornish rex est un chat très affectueux, constamment en quête de caresses et d'attention. Appréciant la compagnie des autres animaux, c'est l'animal de compagnie idéal pour les enfants. Il adore courir et grimper et a donc besoin d’espace. Le cornish rex aime également être dehors dans des enclos ou un jardin.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)