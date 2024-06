Les devon rex sont des chats joueurs et plutôt espiègles, très dévoués à leur maître. Ils sont au summum de leur bien-être quand leur maître est à côté et peut jouer avec eux. Ces petits chats très occupés se sentent bien dans les foyers où il y a de l'activité, car ils adorent la compagnie.

Ce sont des chats qui s'intéressent beaucoup aux gens et qui s'adaptent bien aux grandes maisonnées. Ils conviennent très bien aux enfants et s'entendent bien avec les autres animaux de la famille. Les devons peuvent avoir un gros appétit. Veillez donc à limiter leur alimentation s'ils commencent à prendre trop de poids, plus particulièrement dans le cas des chats stérilisés.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)