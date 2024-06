Bobtail des Kouriles

Les bobtails des Kouriles peuvent avoir le poil court ou mi-long et ont un caractère paisible, équilibré et très amical. Ils ont une excellente santé et une nature très équilibrée, avec une personnalité confiante et extravertie.

Il n'est pas facile de les mettre en colère et ils s'adaptent très bien à tous les environnements. Ils s'entendent bien avec les enfants, les chiens et les autres chats.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)