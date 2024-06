Tout ce que vous devez savoir sur la race



Avec un nom tout droit sorti d'un conte de fées, le norvégien honore toutes ses promesses. Connu pour ses yeux en amande, sa taille impressionnante et son pelage lustré, il aurait pleinement sa place dans un conte de fées, avec son allure qui tient plus de l'animal sauvage que de l'animal de compagnie.

Curieusement, s'il est vrai qu'il est originaire des forêts norvégiennes d'où il tient son nom, le norvégien descend à l'origine de chats domestiques. En effet, il est largement admis que les ancêtres du norvégien étaient les animaux domestiques des vikings norvégiens. Plus tard, la race s'est établie dans les forêts nordiques sauvages, devenant progressivement plus sauvage et développant son pelage plus long et plus épais pour faire face au climat scandinave rigoureux.

Aujourd'hui, s'il reste un animal robuste et sûr de lui, le norvégien revêt également un tempérament charmant et sociable qui dément son passé. Ils s'entend donc très bien avec les enfants et les autres animaux de compagnie même si ceux-ci sont des chiens.

Figurant parmi les plus grandes races de chats domestiques, les norvégiens adultes peuvent peser jusqu'à 9 kg. Fort, puissant et agile, à l'image du maine coon, c'est un grimpeur né, grâce à son corps musclé et ses griffes acérées. Le norvégien est également l'une des seules races à aimer l'eau, grâce à ses poils imperméables. Gare à vous si vous possédez un étang à poissons, ou tout simplement une baignoire !

S'il est vrai qu'ils s'épanouissent davantage à l'extérieur, ils peuvent s'adapter à la vie à l'intérieur, tant qu'ils disposent de nombreux jouets et d'activités pour s'occuper. Race très intelligente et joueuse, le norvégien est un animal très interactif qui apprécie également les parties de jeu avec ses maîtres. Le norvégien jouit d'une bonne espérance de vie et vie en moyenne jusqu'à 14 à 16 ans.

De plus en plus populaire au fil des ans, il a été désigné « chat officiel de la Norvège » dans les années 1950. De nos jours, le norvégien figure parmi les 20 races de chat les plus populaires au monde.