Tout ce que vous devez savoir sur la race



Doux et subtil, le persan est un chat ravissant. Sa fourrure extra douce, ses grosses pattes de lion et ses petits miaulements en font un félin attrayant. La race est très calme et n'apprécie pas le changement. Il s'agit d'une espèce domestique à tous points de vue.

Le persan est une race ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps. Ils sont originaires de Perse (allez comprendre), aujourd'hui l'Iran, et depuis les années 1500, ils ont gagné en popularité dans le monde entier : Il existe de nos jours plus de 200 variétés de persan dans le monde.

La race est extrêmement populaire en France, où son apparence royale se marie parfaitement à la culture sophistiquée de ce pays.

Aussi floconneux que soient les persans, ils n'apprécient pas spécialement l'attention qu'on leur porte et ne raffolent pas non plus des étreintes. Et ils vous le feront savoir. Même s'il peut être difficile de résister à votre envie de le câliner, ce chat est indépendant et acceptera les câlins selon ses propres termes. Dociles et plutôt faciles à vivre, les persans supportent bien la solitude et s'occuperont de leur royaume lors de vos absences.