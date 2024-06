Les scottish straight ont les mêmes origines que le scottish fold et sont nés dans les mêmes portées ; la seule différence entre les deux chats sont les oreilles.

Tandis que les oreilles du scottish fold reposent vers l’avant contre leur tête, les oreilles de taille moyenne le scottish straight sont dressées . En plus d’aimer dormir, les scottish folds sont joueurs et s’entendent bien avec les enfants et, après une introduction adéquate, avec les autres animaux de la famille.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)