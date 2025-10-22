Les chats de race selkirk rex sont très tranquilles, tolérants, dynamiques, équilibrés et intelligents.

Le british shorthair a contribué à sa personnalité décontractée, le persan y a ajouté sa nature affectueuse et l'exotic shorthair a apporté sa nature joueuse à la race.

