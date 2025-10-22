Selkirk rex
Les origines étonnantes du selkirk rex remontent à 1987, lorsqu'un chaton connu sous le nom de Miss DePesto est né avec un pelage froissé unique et des moustaches frisées.
À propos du selkirk rex
Les chats de race selkirk rex sont très tranquilles, tolérants, dynamiques, équilibrés et intelligents.
Le british shorthair a contribué à sa personnalité décontractée, le persan y a ajouté sa nature affectueuse et l'exotic shorthair a apporté sa nature joueuse à la race.Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)
Particularités de la race
Pays: États-Unis
Pelage: Poil moyen
Catégorie de taille: De taille moyenne
Tranquille / Serein / Dynamique / Affectueux
Faits marquants
Besoin d'un toilettage modéré
Convient à la vie d'intérieur et d'extérieur
Patient avec les enfants et les autres animaux
Le meilleur départ dans la vie
La croissance est une période de changements physiques et comportementaux considérables. Cette période est également marquée par de nombreux apprentissages pour les nouveaux maîtres. Découvrez comment offrir le meilleur départ à votre chaton, afin qu’il puisse devenir un chat robuste en plein santé.
Conseils de santé pour votre chat
Conseils et informations sur la façon d'apporter les meilleurs soins à votre chat à chaque étape de sa vie.
