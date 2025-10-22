Selkirk rex

Les origines étonnantes du selkirk rex remontent à 1987, lorsqu'un chaton connu sous le nom de Miss DePesto est né avec un pelage froissé unique et des moustaches frisées.
Selkirk rex adult black and white

À propos du selkirk rex

Les chats de race selkirk rex sont très tranquilles, tolérants, dynamiques, équilibrés et intelligents.

Le british shorthair a contribué à sa personnalité décontractée, le persan y a ajouté sa nature affectueuse et l'exotic shorthair a apporté sa nature joueuse à la race.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)

Particularités de la race

Pays: États-Unis
Pelage: Poil moyen
Catégorie de taille: De taille moyenne
Tranquille / Serein / Dynamique / Affectueux

Faits marquants

Besoin d'un toilettage modéré
Convient à la vie d'intérieur et d'extérieur
Patient avec les enfants et les autres animaux
