Tout ce que vous devez savoir sur la race



Comme le dit ce vieux dicton : « un chat n'appartient à personne ». Toutefois, si c'était le cas, ce serait probablement un siamois.

Il s'agit définitivement de l'une des races de chat les plus amicales, qui se délecte de la compagnie des humains et s'attache profondément à une seule personne. Il adore également l'attention qu'on lui porte et les interactions avec ses maîtres. À certains égards, le tempérament du siamois rappelle celui d'un chien.

Autrefois connu sous le nom de chat royal du Siam, le siamois a toujours été étroitement associé à la Thaïlande, bien que ses origines exactes restent quelque peu mystérieuses. Nous savons cependant qu'ils ont été amenés en Occident à la fin du XIXe siècle, en recevant un accueil mitigé. En effet, inconnus jusque là, ils sont néanmoins devenus rapidement des animaux de compagnie populaires.

Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été surnommés le chat « royal » du Siam. Avec leur corps long et gracieux et leur cou allongé, ils auraient tout à fait leur place sur le tombeau d'un pharaon égyptien. Ils ont également des jambes élancées, une tête élégante et des yeux captivants en forme d'amande d'un bleu profond.

Facile à entretenir, leur pelage est court et lisse, et accentue leur corps souple et musclé. Le siamois se décline en plusieurs couleurs, notamment le tigré, l'écaille de tortue, le fumé, l'argenté et le fauve.

Très intelligent, le siamois se caractérise par sa forte personnalité. Toujours intéressé par ce que font ses maîtres, il les suivra comme une ombre. Ces chats sont également étonnamment « bavards » et essaieront de communiquer avec vous à leur manière, comme aucun autre chat.

Sujet incontournable de la culture populaire, le siamois est représenté dans les peintures et les livres depuis des siècles. Sur nos écrans, il a également figuré dans plusieurs films de Walt Disney dont La belle et le Clochard (1955), L'Incroyable Randonnée (1963), L'Espion aux pattes de velours (1965) et Les Aristochats (1970). Plus récemment, l'une des espèces de Pokémon les plus populaires s'inspirait d'un siamois.