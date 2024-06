Une nutrition santé sur mesure est essentielle pour préserver la santé et la beauté des chats. La nourriture fournit l'énergie nécessaire pour soutenir les fonctions vitales et une formule nutritionnelle complète pour chat doit contenir un équilibre adapté de nutriments. En nourrissant votre chat de cette manière, vous lui offrirez une alimentation ni déficiente ni excessive, lesquelles sont susceptibles de nuire à sa santé. De l'eau propre et fraîche doit être à mise à sa disposition en permanence, afin de soutenir sa santé urinaire. Les chats ont naturellement tendance à manger de petites quantités, consommant entre 7 et 10 repas par jour. Votre chat régulera sa propre consommation si vous lui donnez sa ration quotidienne recommandée en une seule fois. Ironiquement, si vous ne lui proposez qu'un ou deux repas par jour, il prendra plus de poids qu'un chat qui mange à volonté.

Les recommandations suivantes concernent les animaux en bonne santé. Si votre chat souffre de problèmes de santé, consultez votre vétérinaire qui vous prescrira un régime alimentaire spécifique.

Vous devez tenir compte de plusieurs facteurs lors du choix de l'alimentation d'un chat sibérien : son âge, ses sensibilités individuelles, son mode de vie, qui impactent considérablement son niveau d'activité, et son état physiologique, comme la stérilisation, qui est un facteur potentiel de prise de poids. Si le chat a accès à l'extérieur, les changements de saison doivent également être pris en compte, notamment en ce qui concerne la mue, qui a lieu deux fois par an.

Âge

Phase de croissance

La croissance est une étape essentielle dans la vie d'un chaton. C'est une période de grands changements, de découvertes et de nouvelles rencontres. Les besoins en énergie, en protéines, en minéraux et en vitamines d'un chaton sont bien supérieurs à ceux d'un chat adulte. Un chiot a besoin d'énergie et de nutriments pour entretenir son corps, mais aussi pour grandir et se développer. La croissance d'un chaton se déroule en deux phases :

Construction : de la naissance à 4 mois

Le sevrage est la transition qu'un chaton effectue en passant de la nourriture liquide (ou du lait maternel) à des aliments solides. Cette période se déroule naturellement au moment où il perd ses dents de lait, entre 3 et 6 semaines. À ce stade, les chatons ne sont pas encore capables de mâcher. Il est donc préférable de leur donner des aliments mous (croquettes réhydratées ou de la pâtée adaptée) pour faciliter la transition entre la nourriture liquide et les aliments solides. Entre 4 et 12 semaines après la naissance, l'immunité naturelle qu'un chaton reçoit du colostrum de sa mère (ou premier lait) diminue à mesure que son système immunitaire se développe progressivement. Cette période critique, appelée déficit immunitaire, nécessite un complexe d'antioxydants, dont la vitamine E, pour renforcer ses défenses naturelles. Les chatons traversent une période de croissance intense et particulièrement délicate durant laquelle ils sont sujets aux troubles digestifs. Leur alimentation à ce moment doit non seulement être riche en énergie pour répondre à leurs besoins essentiels de croissance, mais doit également contenir des protéines hautement digestibles pour préserver leur système digestif qui n'a pas encore atteint sa maturité. Les prébiotiques, tels que les fructo-oligosaccharides, peuvent favoriser leur santé digestive en contribuant à l'équilibre de la flore intestinale. Le résultat ? Des selles de bonne qualité. L'alimentation du chaton doit contenir des acides gras oméga 3 (EPA-DHA) qui favoriseront le bon développement neuro-cérébral.

Consolidation et harmonisation : de 4 à 12 mois