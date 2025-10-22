Singapura
À propos du singapura
Le singapura est un petit chat curieux, extraverti, joueur mais pas destructeur. Il insiste beaucoup pour vous aider dans toutes vos activités.
C'est un chat très intelligent et qui interagit beaucoup avec les gens. Il reste ainsi longtemps, même à un âge avancé. Dynamique et actif, le singapura est un chat gentil et joueur à la petite voix douce. Il s'entend aussi bien avec les autres chats.Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)
Particularités de la race
Pelage: Chats à poil court
Catégorie de taille: de petite taille
Confiant / Joueur / Intelligent / Amical / Sociable
Faits marquants
Bien adapté à la vie en intérieur
Nécessite une attention soutenue
