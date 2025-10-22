Le singapura est un petit chat curieux, extraverti, joueur mais pas destructeur. Il insiste beaucoup pour vous aider dans toutes vos activités.

C'est un chat très intelligent et qui interagit beaucoup avec les gens. Il reste ainsi longtemps, même à un âge avancé. Dynamique et actif, le singapura est un chat gentil et joueur à la petite voix douce. Il s'entend aussi bien avec les autres chats.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)