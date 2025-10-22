Somali

Le somali est un chat très intelligent qui aime jouer ; beaucoup iront chercher des jouets, ouvriront des armoires et joueront avec de l'eau.
À propos du somali

Le cousin à poil long de l'abyssin, le somali, associe beauté et personnalité.

Il est l'incarnation de tout ce que la plupart des gens recherchent chez un animal de compagnie : dynamique, vif et activement engagé dans tout ce qui pique sa curiosité. Mais une fois la récréation terminée, il recherche toute l'attention et l'affection que ses maîtres veulent bien lui donner.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)

Particularités de la race

Pays: Somalie
Pelage: Poil moyen
Catégorie de taille: De taille moyenne
Actif / Intelligent / Joueur / Affectueux

Faits marquants

Demande beaucoup d'exercice
A besoin d'un enclos extérieur
Besoin d'un toilettage modéré
