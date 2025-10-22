Le cousin à poil long de l'abyssin, le somali, associe beauté et personnalité.

Il est l'incarnation de tout ce que la plupart des gens recherchent chez un animal de compagnie : dynamique, vif et activement engagé dans tout ce qui pique sa curiosité. Mais une fois la récréation terminée, il recherche toute l'attention et l'affection que ses maîtres veulent bien lui donner.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)