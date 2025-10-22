Somali
À propos du somali
Le cousin à poil long de l'abyssin, le somali, associe beauté et personnalité.
Il est l'incarnation de tout ce que la plupart des gens recherchent chez un animal de compagnie : dynamique, vif et activement engagé dans tout ce qui pique sa curiosité. Mais une fois la récréation terminée, il recherche toute l'attention et l'affection que ses maîtres veulent bien lui donner.Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)
Particularités de la race
Pelage: Poil moyen
Catégorie de taille: De taille moyenne
Actif / Intelligent / Joueur / Affectueux
Faits marquants
A besoin d'un enclos extérieur
Besoin d'un toilettage modéré
Le meilleur départ dans la vie
La croissance est une période de changements physiques et comportementaux considérables. Cette période est également marquée par de nombreux apprentissages pour les nouveaux maîtres. Découvrez comment offrir le meilleur départ à votre chaton, afin qu’il puisse devenir un chat robuste en plein santé.
Conseils de santé pour votre chat
Conseils et informations sur la façon d'apporter les meilleurs soins à votre chat à chaque étape de sa vie.
