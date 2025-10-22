Les thaïs sont des chats très sociables. Ils trouvent leur bonheur entourés de gens. Leur nature calme et sociable leur permet de s'habituer facilement à vivre avec les autres chats, les chiens et les autres animaux domestiques du foyer.

Les thaïs ont besoin de beaucoup d'interaction avec leurs maîtres ; ils passent leur temps à suivre les membres de la famille dans toute la maison et à participer à toutes les activités possibles.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)