Les thaïs sont des chats très sociables. Ils trouvent leur bonheur entourés de gens. Leur nature calme et sociable leur permet de s'habituer facilement à vivre avec les autres chats, les chiens et les autres animaux domestiques du foyer.
Les thaïs ont besoin de beaucoup d'interaction avec leurs maîtres ; ils passent leur temps à suivre les membres de la famille dans toute la maison et à participer à toutes les activités possibles.Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)
Particularités de la race
Catégorie de taille: De taille moyenne
Affectueux / Bavard / Sociable / Joueur / Actif
Faits marquants
Bien adapté à la vie en intérieur
A besoin de peu de toilettage
Le meilleur départ dans la vie
La croissance est une période de changements physiques et comportementaux considérables. Cette période est également marquée par de nombreux apprentissages pour les nouveaux maîtres. Découvrez comment offrir le meilleur départ à votre chaton, afin qu’il puisse devenir un chat robuste en plein santé.
Conseils de santé pour votre chat
Conseils et informations sur la façon d'apporter les meilleurs soins à votre chat à chaque étape de sa vie.
