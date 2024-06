La peau de votre chat est un organe de grande taille qui a besoin de micro et de macronutriments pour rester saine. Tout élément gênant l'absorption de ces nutriments affectera la peau et le pelage de votre animal de compagnie. Heureusement, toutes les affections cutanées peuvent être soignées, qu'il s’agisse de problèmes internes ou externes.

Infestation parasitaire chez les chats

Les parasites qui s'accrochent à la peau de votre chat peuvent provoquer une irritation et une gêne, entraînant parfois la perte de poils ou d'autres troubles apparents.

Les puces sont un fléau incroyablement courant chez les chats. Ces parasites de petite taille se posent sur la peau de votre chat, qui se met alors à se gratter, se lécher et se toiletter pour soulager les démangeaisons. This in turn can cause hairballs as your cat ingests significant amounts of their own fur. Les chats peuvent également développer une dermatite s'ils deviennent allergiques aux piqûres de puces. C'est notamment le cas s'ils ont été surexposés à des piqûres de puces, ce qui est possible selon les antécédents spécifiques et l'antérieure exposition aux puces du chat.

Ticks find their way onto your cat after they’ve been outside, and can stick to their neck and ears and causing inflammation. Certains types de tiques se trouvent sur les plantes à certaines périodes de l'année et peuvent infester les humains et d'autres mammifères, au même titre que les chats.

If you notice your cat is incessantly scratching and has a lot of black wax in their ear, they may have ear mites. Des acariens s'installent dans le canal auditif, provoquant une otite qui peut s'avérer très inconfortable.

Même si votre chat ne montre pas de signes d'irritation et ne se gratte pas, la teigne peut causer des troubles de la peau. Ce champignon microscopique attaque la fourrure de votre chat à la racine, ce qui assombrit sa peau et provoque la perte de poils.

Toutes les infections parasitaires peuvent être traitées par une combinaison de solutions orales, en spray, en soin direct et environnementales, que votre vétérinaire vous prescrira. Pour les puces, il est important de ne pas utiliser de produits destinés aux chiens sur votre chat, car ils pourraient lui être fatals.