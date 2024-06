Votre chat et les problèmes de peau

Votre chat peut se gratter excessivement à cause d'un problème de peau, plutôt que d'un parasite. Cela peut être dû à une infection fongique, comme la teigne, qui pénètre dans la peau par une lésion, une morsure ou un contact direct, puis commence à irriter les couches supérieures de la peau. L'une des autres causes de démangeaison peut être l'acné. Celle-ci provoque des démangeaisons et présente des lésions rouges enflammées, que l'on trouve couramment sur le menton.

Si le régime alimentaire de votre chat ne répond pas à tous ses besoins nutritionnels, son pelage et sa peau pourront en être affectés, provoquant en retour des démangeaisons. Par exemple, si son régime alimentaire ne contient pas la bonne combinaison d'acides gras oméga 3 et d'autres vitamines pour aider sa peau à conserver son hydratation et à renforcer son rôle de barrière contre les substances irritantes, elle pourra devenir sèche, peler et entraîner des démangeaisons chez votre chat.

Les chats qui vont régulièrement à l'extérieur peuvent finir par se gratter vigoureusement pour éliminer les débris environnementaux collés à leur fourrure ou à leur peau, tels que des éclats de bois ou des graines. Si ceux-ci se coincent dans son pelage, il se toilettera souvent pour tenter de les en retirer.

Les allergies et votre chat

Un grattage et un toilettage agressifs peuvent également avoir comme origine une allergie, dont les symptômes se manifestent au travers de la peau de votre chat. Les réactions allergiques chez le chat ont trois causes principales : puces, alimentation et allergènes environnementaux. Certains chats peuvent développer une allergie aux puces, ce qui entraîne une réactivité excessive de leur système immunitaire à une piqûre de puce, et donc une irritation. Certains allergènes de l'environnement, comme des graines de graminées ou des acariens, peuvent également affecter le système de votre chat.

Les chats peuvent également être allergiques à des composants spécifiques de leur régime alimentaire, qui se développent par surexposition ; plutôt que de traiter l'élément comme étant inoffensif, les cellules de la réponse immunitaire de leur système sont déclenchées à tort, ce qui entraîne des démangeaisons.

Le processus de toilettage chez le chat est pour lui un moyen important de rester propre et en bonne santé, mais il ne doit jamais devenir excessif. Consultez votre vétérinaire si vous voyez votre chat se gratter, se griffer ou se lécher de façon répétée. Il pourra vous conseiller sur la meilleure attitude à adopter.