Comme l'homme, les chats sont sujets aux allergies et aux symptômes désagréables d'une réaction allergique. Même si les allergies peuvent être traitées, il est souvent difficile d'en déterminer l'origine. N'hésitez donc pas à solliciter l'aide de votre vétérinaire.

Symptômes allergiques chez le chat

Chez le chat, les allergies engendrent essentiellement des symptômes cutanés. Lorsque vous caresserez votre chat, vous sentirez peut-être de petites croûtes sous vos doigts. Vous pourriez aussi remarquer de vastes zones de peau relativement plates présentant des rougeurs ou une inflammation, voire des lésions au niveau de la tête, du ventre ou à l'extérieur des cuisses. Les chats souffrant d'allergies se grattent fréquemment et souffrent régulièrement de démangeaisons, parfois à l'excès, et sont susceptibles de faire leur toilette tellement souvent que cela en devient anormal afin de soulager leur gêne. Résultat ? La formation de boules de poils, des poils plus cassants ou une perte de poils.

Pourquoi est-il difficile de diagnostiquer une allergie chez le chat ?

Il existe trois grandes causes d'allergies chez le chat : les puces, l'allergie alimentaire et les allergènes présents dans l'environnement. Déterminer lequel de ces facteurs provoque une réaction allergique se révèle particulièrement complexe. Votre vétérinaire devra procéder par élimination pour définir la cause des symptômes allergiques chez votre chat.

Comment procède le vétérinaire pour identifier l’allergie chez votre chat ?

Le vétérinaire doit d'abord vérifier que les symptômes de votre chat ne sont pas provoqués par d'autres causes que la réaction allergique. Bon nombre des symptômes allergiques chez le chat sont similaires à ceux provoqués par une infection parasitaire, une infection fongique (comme la teigne), voire des problèmes comportementaux. Le vétérinaire doit d'abord éliminer ces causes avant de s'attaquer à l'allergie.

Votre vétérinaire traitera ensuite votre chat contre les puces. Les chats peuvent développer une dermatite par allergie aux piqûres de puces (DAPP), ce qui les pousse à se gratter vigoureusement et provoque des croûtes ou des lésions. Votre chat et tous les autres animaux présents à votre domicile devront se soumettre à un traitement antiparasitaire et des précautions supplémentaires devront être prises, comme le nettoyage régulier de l'environnement de votre chat.