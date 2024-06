​Soins de fin de vie pour votre chat

En moyenne, les chats vivent 15 ans, mais il n'est pas rare qu'ils vivent jusqu'à 20 ans. Vers la fin de leur vie, vous pouvez entreprendre des changements simples pour leur fournir les meilleurs soins possibles, encourager leur bien-être autant que possible

Que se passe-t-il quand un chat vieillit ?

À partir de 11 ans, vous remarquerez des signes externes de vieillissement chez votre chat. Leur odorat, leur goût et leur audition sont moins sensibles et leur mobilité commence à se détériorer à cause d'articulations usées ou douloureuses. Sa peau et son pelage peuvent devenir plus ternes car ses glandes sébacées, responsables de la production des huiles nourrissantes pour la peau, sont moins productives et des maladies telles que l'arthrite peuvent l'empêchent de se toiletter correctement.

Au moment de ses repas, votre chat peut commencer à ressentir des douleurs dentaires liées à l'usure de ses dents ou à une maladie des gencives, susceptibles d'affecter son appétit. Ses fonctions digestives et ses autres organes deviennent moins performants, générant une absorption moins efficace de tous les nutriments dont il a besoin et qu'il tire de son alimentation et il y a un risque de perte de poids.

Les chats peuvent également souffrir de troubles cognitifs en vieillissant. Selon les estimations, ces troubles toucheraient plus de 80 % des chats âgés de 16 à 20 ans. Cet état se manifeste par de l'insomnie, de la désorientation, une anxiété accrue et l'oubli des rituels. Ils oublient par exemple où se trouvent leur nourriture ou leur bac à litière.

Comment améliorer le confort de votre chat âgé ?

Le bien-être de votre chat d'âgé au quotidien peut être amélioré en adoptant de petits changements simples, plus particulièrement en fin de vie.

L'environnement de votre chat d'âgé

Simplifiez l'accès aux endroits préférés de votre chat en installant des petites marches, et entourez-le de ses jouets ou objets préférés. L'alimentation et l’eau doivent être faciles à atteindre et il peut être utile d'échanger son bac à litière contre un bac à litière aux bords moins hauts.