Risques pour la santé des chats en surpoids et obèses

Quels sont les risques si mon chat est en surpoids ou obèse ?

En général, l'obésité peut réduire la qualité et l'espérance de vie de votre chat ; il lui est plus difficile de jouer et de se déplacer, et les interventions chirurgicales ou les contrôles deviennent plus difficiles.

Diabète

Les chats obèses ont beaucoup plus de risque de souffrir de diabète. En effet, de 80 % à 90 % des chats obèses sont atteints de cette maladie, qui nécessite des injections quotidiennes d’insuline. Souvent, le diabète peut être inversé entraînant une perte de poids, car la graisse accumulée qui est directement responsable d’un défaut de régulation du glucose a disparu.

Système immunitaire fragilisé

Le système immunitaire de votre chat peut être fragilisé lorsqu’il est obèse, ce qui le rend plus sensible aux infections. Ces dernières comprennent les infections urinaires et les « calculs » qui apparaissent puisque les chats en surpoids sont moins actifs et ont tendance à boire moins d’eau, ainsi qu'à uriner moins souvent que les chats en bonne santé.

Insuffisance hépatique

L’insuffisance hépatique est un risque grave et potentiellement mortel pour les chats obèses. Lorsque le corps du chat croit qu’il est sous-alimenté, par exemple, si un approvisionnement en nourriture constant cesse, la graisse est transférée des réserves au foie pour être utilisée comme énergie. Cependant, le corps d’un chat est incapable de gérer efficacement ce processus, ce qui entraîne un dysfonctionnement du foie, pouvant parfois conduire à une insuffisance hépatique mortelle et à une défaillance du foie.

Toilettage et santé mentale

Les chats souffrant d’un surplus de poids ont du mal à se toiletter, ce qui peut entraîner des problèmes de peau. De même, le surpoids exerce une pression sur les articulations de votre chat, qui peut souffrir d’arthrite. Les systèmes cardiovasculaire et respiratoire sont également touchés, ce qui entraîne un essoufflement et des problèmes cardiaques.

La santé mentale d'un chat en surpoids ou obèse peut également être affectée; plutôt que de fuir ou de se cacher quand il sent un danger, le chat en surpoids n’est pas capable de réagir rapidement et ne peut donc pas suivre son instinct, ce qui peut l’angoisser.

Avec le bon régime alimentaire, de l'exercice et des comportements appropriés, vous serez en mesure de protéger votre chat contre les risques de surpoids ou d'obésité. Pour commencer, parlez-en à votre vétérinaire qui saura vous conseiller sur le meilleur plan d’action.