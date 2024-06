Comment aider votre chat à perdre du poids

L’obésité chez les chats est un problème critique . Par exemple, un chat sur quatre au Royaume-Uni est obèse. Cela peut avoir un impact sérieux sur leur longévité et leur santé générale, mais avec le bon programme de perte de poids, 80 % à 90 % des chats atteignent leur poids idéal.

La bonne alimentation pour aider votre chat à perdre du poids

Un régime pour votre chat axé sur la perte de poids repose sur trois principes généraux : réduire la quantité de calories ingérées, gérer la sensation de faim pendant le régime et adapter la quantité de nutriments essentiels pour équilibrer la formule. Cela aide à assurer à votre chat une alimentation équilibrée, un sentiment de satiété et une réduction significative de l’apport en énergie.

Le simple fait de réduire la quantité de sa nourriture habituelle n’est pas un moyen efficace de faciliter la perte de poids. Dans certains cas, cela peut même être dangereux pour le chat, car il en résulte une carence en nutriments essentiels.

Un régime dédié à la perte de poids devrait généralement avoir une teneur en protéines plus élevée que la nourriture habituelle du chat, pour aider à maintenir la masse musculaire et compenser la limitation de la taille des portions, une faible quantité de matières grasses et une teneur élevée en minéraux et vitamines. Ce régime peut également promouvoir des nutriments actifs pour favoriser la bonne mobilité des articulations, ainsi que l'état de la peau et du pelage.

Les régimes vétérinaires les plus récents et les plus perfectionnés sont composés de mélanges de fibres spécifiques et de formules précises pour aider à maintenir la sensation de satiété chez le chat et réduire ainsi les risques de mendicité, afin d'obtenir un programme de perte de poids plus efficace.

Une autre façon de favoriser la perte de poids chez votre chat est de lui fournir beaucoup d’eau fraîche à différents endroits de la maison. Cela garantira qu’il boit suffisamment pour faciliter la digestion.