Quels effets le régime alimentaire de votre chat a-t-il sur sa santé urinaire ?

Dans le monde entier, de nombreux chats souffrent de maladies des voies urinaires inférieures, souvent sans cause sous-jacente identifiable. Cela peut avoir un impact significatif sur la santé générale de votre chat. Il est donc crucial de comprendre comment vous pouvez subvenir correctement à ses besoins et l’aider à maintenir un système urinaire en bon état de fonctionnement.

Pourquoi la santé urinaire de mon chat est-elle importante ?

De quels problèmes urinaires les chats peuvent-ils souffrir ?

Le système urinaire de votre chat, qui comprend les reins et la vessie, permet de traiter et d’éliminer les déchets de son corps. En cas de problèmes rénaux, le système ne peut plus éliminer ces déchets. Les troubles urinaires peuvent inclure une inflammation, des calculs et, dans le pire des cas, une obstruction urinaire. Ces problèmes peuvent affecter le confort et la santé de votre chat.

Il est courant que les chats souffrent de troubles des voies urinaires inférieures dont l'origine provient de nombreux facteurs différents.

L'urolithiase est le processus par lequel des cristaux ou des calculs peuvent s'accumuler dans le système urinaire de votre chat, le plus souvent dans sa vessie. Ceux-ci sont causés par une cristallisation de minéraux, naturellement présents dans le corps de votre chat, qui ne sont pas traités correctement par son système urinaire ou qui sont plus concentrés dans l'urine que la normale. Une concentration accrue dans l'urine peut également contribuer à ce processus. Ces calculs peuvent provoquer une inflammation ou même bloquer le passage de l’urine.

Les chats peuvent également avoir une inflammation non associée à un calcul ou à une infection. La cause de cette inflammation étant généralement inconnue, on l'appelle « idiopathique », ce qui signifie que la cause sous-jacente est introuvable.

Les chats peuvent également contracter des infections bactériennes pouvant irriter leur système urinaire et, plus rarement, développer des tumeurs ou des bouchons de mucus entraînant des troubles urinaires.