Votre chat agit-il de façon étrange ? Se cache-t-il lorsqu'il entend la sonnette de la porte ? Se montre-t-il méfiant ou agressif envers les membres de la famille ou les invités de la maison ? Votre chat a peut-être uriné ou déféqué hors de sa litière. Ces comportements peuvent tous être des signes que votre chat est stressé.

Qu'est-ce qui cause le stress et l'anxiété chez les chats ?

L'une des façons de déterminer si votre chat est stressé est d'examiner la situation de son point de vue. Bien que le fait d'avoir un invité puisse être enthousiasmant pour son maître, c'est une nouvelle odeur, une nouvelle personne et une perturbation de la routine pour le chat. Les autres causes les plus courantes de stress chez les chats sont l'arrivée de nouveaux animaux de compagnie, d'un nouveau-né, le réagencement de la maison, la construction, les tempêtes ou tout autre changement majeur dans leur routine.

Comment reconnaître le stress chez les chats

Les chats montrent leur stress de différentes façons. Peuvent apparaître des troubles de la peau, de la vessie et/ou gastro-intestinaux. Ils peuvent également uriner hors de leur litière, vocaliser de manière excessive avec des grognements ou des sifflements, agir de manière agressive envers des personnes ou d'autres animaux ou se toiletter de manière obsessionnelle. Certains chats sont même connus pour se lécher à s'en décoller les poils à cause du stress.