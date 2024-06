Qu'est-ce que la chlamydiose féline ?

La chlamydiose féline est une maladie infectieuse qui provoque des conjonctivites chez le chat et le chaton.

Quels sont les symptômes de la chlamydiose féline ?

Lorsque votre chat ou votre chaton souffre d'une conjonctivite, il présente plusieurs symptômes. Faites toujours attention à ce qui suit :

Sécrétions et accumulation de fluide dans l'œil

Clignements réguliers et excessifs

Toux sèche persistante

Rougeur au niveau du tissu oculaire

La conjonctivite peut-elle être associée à d'autres symptômes ?

Il n'est pas rare que les infections oculaires sous forme de conjonctivite s'accompagnent de troubles de l'appareil respiratoire supérieur. Ensemble, ils sont appelés « grippe féline » et provoqués par plusieurs infections différentes.

En général, on détecte le virus de l'herpèsvirus félin de type 1 (FHV-1) et le calcivirus félin (FCV), deux virus très répandus au sein de la population féline.

Des bactéries telles que la bronchiseptica et la mycoplasma peuvent également être présentes.

Comment se transmet la grippe féline ?

La grippe féline se transmet directement entre chats ainsi que par les personnes qui les caressent et ne se lavent pas les mains. Elle se transmet également par les objets contaminés par des éternuements ou des larmes et qui n'ont pas été correctement nettoyés, comme les gamelles, les cages et les brosses.

Quels sont les autres symptômes de la grippe féline ?

Les signes cliniques de la grippe féline incluent :

les yeux et le nez qui coulent,

une salivation excessive,

des éternuements,

des ulcères de la bouche,

une inflammation des gencives,

des maux de gorge,

des ganglions lymphatiques gonflés.

Les symptômes de la grippe féline sont-ils toujours visibles ?

Un chat ou un chaton ne présentant aucun signe ou symptôme clinique d'une maladie telle que la grippe féline peut malgré tout être porteur de plusieurs virus tels que le calcivirus félin, l'herpèsvirus félin, le FeLV et la chlamydiose féline.

Si votre nouveau chaton vit entouré d'autres chats, soyez toujours prudent. Il est possible que les autres chats soient porteurs des virus mentionnés ci-dessus bien qu'ils semblent en bonne santé.

Dans ce cas, ils représentent un risque pour les autres membres de la collectivité, en particulier les chatons.

Puis-je faire vacciner mon chat contre la chlamydiose féline et la conjonctivite ?

Sur les conseils de votre vétérinaire, vous pouvez faire vacciner votre chat contre la bactérie responsable de cette maladie.

Les chats et les chatons sont systématiquement vaccinés contre plusieurs virus et maladies qui peuvent dégénérer en grippe féline. Toutefois, ces vaccins n'incluent pas toujours la chlamydiose féline.

Votre vétérinaire vous indiquera si ce vaccin est nécessaire.

Quels sont les vaccins de base systématiquement administrés aux chats ?

Les vaccins de base sont les suivants :

Herpèsvirus félin (fHV)

Calcivirus félin (FCV)

Panleucopénie féline (FPV)

Virus leucémogène félin (FeLV)

Le vaccin contre la bactérie responsable de la chlamydiose féline n'est pas systématiquement administré par les vétérinaires, mais sera souvent conseillé. Le vétérinaire se renseignera sur le style de vie de votre chaton, en particulier s’il vit à l’extérieur et en collectivité avec d’autres chats. Il établira ensuite un plan et un calendrier de vaccination recommandées.

Si votre nouveau chaton est appelé à vivre entouré d'autres chats, il est important d'en informer votre vétérinaire pour qu’il soit protégé au mieux contre la grippe féline.