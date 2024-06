Equipement essentiel pour acceuillir votre nouveau chaton

Collier avec étiquette d'identification

Vous devriez acheter un collier et une laisse pour votre nouveau chaton. Un collier avec une étiquette d'identification est le meilleur et le plus rapide moyen d'identifier votre chaton, et la laisse est essentielle pour toute promenade ou court trajet ne nécessitant pas une caisse de transport pour chat.

Jouets pour chatons

Les jouets amusent votre chat et favorisent l'exercice. Vous avez le choix entre plusieurs jouets, généralement conçus pour déclencher trois types de comportement félin :

Cat and mouse: any small ball can play the role of the prey. Le chat « la chasse », lui tourne autour, court après, saute dessus, l'attrape, la jette en l'air, la tient entre ses pattes, la mord, et recommence encore et encore. Tous ces comportements instinctifs représentent une grande source de satisfaction qui encourage également votre chat à se socialiser.

The bird game: the cat tries to catch a moving object just above their head.

Fishing: the cat moves their paw as if they wanted to make a fish jump out of the water. Certains chats aiment jouer avec l'eau et apprécieront l'idée de « pêcher » des balles de ping-pong flottant à la surface de l'eau.

Disposer de tous les éléments de base préparés à l'avance aidera votre nouveau chaton à s'adapter plus facilement et au fur et à mesure à sa nouvelle maison.