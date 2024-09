APPETITE CONTROL CARE en sauce

DÉTAILS DU PRODUIT

L’alimentation de votre chat joue un rôle essentiel pour sa santé. La gamme ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition se compose d’aliments spécialement adaptés, développés pour les fragilités fréquentes des chats. Parfois, les chats réclament en permanence d’être nourris, comme si les repas ne leur suffisaient pas. Si votre chat est nourri chaque fois qu’il quémande, il risque de trop manger. Une alimentation équilibrée peut contribuer à réduire la sensation de faim et à maintenir un poids sain. ROYAL CANIN® Appetite Control Care Fines bouchées en sauce est une recette complète et équilibrée, développée spécifiquement pour limiter la propension à quémander des chats. ROYAL CANIN® Appetite Control Care Fines bouchées en sauce a été développé avec une teneur en matières grasses et en calories adaptée afin de maintenir votre chat en en pleine forme et de réduire en même temps le risque d’une prise de poids excessive. La teneur spéciale en liquide de cette recette contribue à réduire la sensation de faim chez les chats qui ont tendance à quémander de la nourriture. De plus, cette recette est enrichie en L-carnitine, un acide aminé modifié qui est connu pour favoriser une bonne assimilation des graisses. ROYAL CANIN® Appetite Control Care a fait ses preuves. Notre étude* a montré que plus des 90 % des propriétaires d’animaux rapportent une baisse du comportement quémandeur après seulement quatre semaines du programme d’alimentation (combinaison d’aliments secs et humides) de leur chat avec Appetite Control Care. ROYAL CANIN® Appetite Control Care est également disponible sous forme d’aliment sec. Associer alimentation sèche et alimentation humide permet de varier la nourriture, comme l’aiment les chats. Si l’alimentation sèche contribue à laver les dents de votre chat et est plus simple à stocker, la teneur en liquide de l’alimentation humide soutient l’hydratation et la santé des voies urinaires. Tous les produits ROYAL CANIN® font l’objet d’un processus de contrôle de la qualité complet afin de garantir une qualité irréprochable. Lorsque votre chat mange ROYAL CANIN® Appetite Control Care Fines bouchées en sauce, il bénéficie d’une alimentation complète et équilibrée. *Étude interne Royal Canin"

