DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® BRITISH SHORTHAIR ADULT en Sauce est spécialement conçu pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chat British Shorthair. Le British Shorthair a généralement un corps trapu, lourd et musculeux. Animal robuste et puissant, son poids devrait principalement consister en muscles et non en graisse. Par conséquent, il est essentiel de lui fournir les nutriments appropriés (ainsi que des rations adéquates). ROYAL CANIN® BRITISH SHORTHAIR ADULT en Sauce fournit un apport énergétique modéré et une teneur en matières grasses adaptée (3,2 %) pour une gestion efficace du poids. ROYAL CANIN® BRITISH SHORTHAIR ADULT en Sauce contient un équilibre spécifique en nutriments et vitamines pour maintenir le pelage et la peau de votre chat en pleine santé. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® BRITISH SHORTHAIR ADULT est également disponible sous forme de croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

