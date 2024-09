DIGESTIVE CARE pour chats

DÉTAILS DU PRODUIT

L’alimentation de votre chat joue un rôle essentiel pour sa santé. La gamme ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition se compose d’aliments spécialement adaptés, développés pour les fragilités fréquentes des chats. Pour une vie en pleine santé, un chat doit avoir un système digestif sain. Un appareil digestif sensible peut être associé à des selles de mauvaise qualité et d’autres problèmes digestifs. ROYAL CANIN® Digestive Care est une recette complète et équilibrée, développée spécifiquement pour soutenir une digestion saine. Grâce à des protéines hautement digestibles (L.I.P.) et à un mélange de prébiotiques et de fibres (dont psyllium), cette recette peut contribuer à une qualité optimale des selles. Par ailleurs, cet aliment contient une part équilibrée de minéraux qui soutiennent la santé des voies urinaires de votre chat adulte. ROYAL CANIN® Digestive Care a fait ses preuves. Notre étude* a montré que cette alimentation a permis d’obtenir en seulement dix jours une qualité optimale des selles chez plus de 95 % des chats participants. ROYAL CANIN® Digestive Care existe aussi sous forme d’aliment humide, en deux textures différentes: fines bouchées en sauce et fines bouchées en gelée. Associer alimentation sèche et alimentation humide permet de varier la nourriture, comme l’aiment les chats. Si l’alimentation sèche contribue à laver les dents de votre chat et est plus simple à stocker, la teneur en liquide de l’alimentation humide soutient l’hydratation et la santé des voies urinaires. Tous les produits ROYAL CANIN® font l’objet d’un processus de contrôle de la qualité complet afin de garantir une qualité irréprochable. Lorsque votre chat mange ROYAL CANIN® Digestive Care, il bénéficie d’une alimentation complète et équilibrée. *Étude interne Royal Canin

