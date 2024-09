DÉTAILS DU PRODUIT

"Pourquoi un aliment spécial pour les chatons? La phase de croissance est une étape essentielle de la vie d’un chaton. C’est en effet une période de grands changements et de découvertes. Pendant cette période, il est particulièrement important de soutenir le jeune chaton dans son développement. Une alimentation adaptée avec un aliment pour chaton de qualité supérieure y contribue. Les défenses naturelles d’un chaton ne se développent que progressivement. ROYAL CANIN Kitten aide à les renforcer, notamment grâce à un complexe nutritif contenant des vitamines E et C. En raison des nombreux changements physiques, la croissance peut être une phase très intense pour votre chaton. C’est pourquoi ROYAL CANIN Kitten est enrichi avec un acide gras oméga 3 (DHA) qui soutient le développement du cerveau et favorise une bonne acuité visuelle chez les chatons. Les chatons ont un système digestif sensible. ROYAL CANIN Kitten offre donc une combinaison de prébiotiques (MOS) et de protéines hautement digestibles pour favoriser l’équilibre de la flore intestinale et une digestion saine. Une nourriture plus variée pour les chatons Pour répondre aux préférences individuelles des différents chats, ROYAL CANIN Kitten est également disponible sous forme de bouchées juteuses en sauce et en gelée ou de mousse onctueuse. Si vous envisagez de mélanger des aliments secs et humides, veuillez suivre nos recommandations alimentaires, afin de vous assurer que votre chat les consomme dans les proportions voulues. La promesse de qualité ROYAL CANIN Tous les produits ROYAL CANIN sont soumis à un contrôle de qualité complet afin de garantir des aliments de qualité optimale et de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques et au style de vie de votre chat. Cela signifie qu’avec ROYAL CANIN Kitten, vous offrez à votre jeune chat une alimentation haut de gamme et équilibrée. Aliment complet pour chatons jusqu’à 12 mois"

Voir plus