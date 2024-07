DÉTAILS DU PRODUIT

"Pourquoi une nourriture spéciale pour les chatons stérilisés? Les chatons grandissent de semaine en semaine et commencent à explorer leur environnement avec une grande curiosité. Il est important de savoir que leurs défenses naturelles ne sont pas encore totalement développées. Pendant cette période de découverte, entre 6 et 12 mois, les défenses naturelles d’un chaton ont besoin d’un soutien supplémentaire, surtout s’il a été stérilisé. ROYAL CANIN Kitten Sterilised est conçu pour répondre à ces besoins spécifiques des chatons castrés pendant cette période cruciale de leur développement. Il a été scientifiquement prouvé que l’aliment ROYAL CANIN Kitten Sterilised favorise le développement des défenses naturelles des chatons grâce à un complexe nutritif contenant des vitamines E et C. Celui-ci a été spécialement conçu pour renforcer la santé des jeunes chats dès la première année alors même qu’ils sont en train de devenir des chats adultes forts. La stérilisation modifie les besoins énergétiques et peut favoriser la prise de poids. Cette formule avec une teneur en graisses adaptée peut contribuer à réduire le risque de surpoids tout en assurant une croissance harmonieuse. ROYAL CANIN Kitten Sterilised offre donc une combinaison de prébiotiques (MOS) et de protéines hautement digestibles pour favoriser l’équilibre de la flore intestinale et une digestion saine. N’oubliez pas de toujours laisser un bol d’eau fraîche à la disposition de votre chat. Une nourriture plus variée pour les chatons stérilisés Pour répondre aux préférences individuelles des différents chats, ROYAL CANIN Kitten est disponible sous forme de bouchées juteuses en sauce et en gelée ou de mousse onctueuse. Si vous envisagez de mélanger des aliments secs et humides, veuillez suivre nos recommandations alimentaires, afin de vous assurer que votre chat les consomme dans les proportions voulues. La promesse de qualité ROYAL CANIN Tous les produits ROYAL CANIN sont soumis à un contrôle de qualité complet afin de garantir des aliments de qualité optimale et de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques et au style de vie de votre chat. Cela signifie qu’avec ROYAL CANIN Sterilised, vous offrez à votre jeune chat castré une alimentation haut de gamme et équilibrée."

