MAINE COON KITTEN

CROISSANCE LONGUE ET SAINE

La phase de croissance du chaton Maine Coon est particulièrement longue et conditionne sa grande stature, caractéristique de cette race unique. Avec une teneur adaptée en protéines et en énergie, et un équilibre précis de vitamines (dont la vitamine D) et de minéraux (dont le calcium et le phosphore) pour favoriser la croissance et contribuer au bon développement des os et des articulations.