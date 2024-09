DÉTAILS DU PRODUIT

Le chat Persan est la race dont le pelage est le plus long et le plus épais. Cela signifie que son alimentation doit contenir plus de nutriments favorisant la santé de la peau que celle des autres chats. C’est pourquoi ROYAL CANIN® PERSIAN ADULT contient un complexe exclusif de nutriments qui aide à renforcer la barrière protectrice de la peau afin de maintenir une peau et un pelage en pleine santé. La longue fourrure des chats Persans les prédispose à la formation de boules de poils qui peuvent être source d’inconfort. Cependant, grâce à ROYAL CANIN® PERSIAN ADULT, les poils ingérés sont éliminés, la formation de boules de poils est contrôlée et le transit intestinal naturellement stimulé par un mélange spécifique de fibres (dont le psyllium, riche en mucilages). La performance digestive est également renforcée grâce à des protéines hyperdigestibles (L.I.P.), à des prébiotiques et des acides gras oméga-3 et oméga-6. De plus, les croquettes sur mesure ROYAL CANIN® PERSIAN ADULT sont en forme d’amande et présentent une surface de contact optimale, facilitant ainsi leur mastication. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® PERSIAN ADULT est également disponible en version humide en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, suivez simplement nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit le bon dosage d’aliments secs et humides pour un bénéfice optimal.

